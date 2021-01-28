2021台北國際電玩展今天開幕，台北市電腦公會理事長彭(又又)浪指出，今年的台北國際電玩展，對於台灣的防疫、對於國人、對於遊戲產業來說，具有非凡的意義，作為全球國際遊戲展覽會第一檔展覽，全球的遊戲產業都在期許台北國際電玩展的成功舉辦，能夠為全球的遊戲產業注入一針強心劑，重新連結全球遊戲產業鏈。為了讓參展的民眾更放心，入場時會嚴格把關，也會嚴控入場人數。

彭(又又)浪表示，今年展覽的主題「Keep on Gaming」，期盼在生活、學習或職場上，我們應該秉持像玩家在玩遊戲時的精神，面對困難重重的關卡，不輕言放棄、不斷嘗試、堅持，最終能迎來成功突破的喜悅。也期待透過「台北電玩展」不受時空環境的網路鏈結，協助台灣的數位內容產業搭建起與國際的遊戲產業或玩家最直接的交流平台。

根據荷蘭式常調查公司New Zoo統計指出，「2020年全球遊戲產值」來到1593億美金，複合成長率為9.3％；其中手機遊戲獨占鰲頭，來到772億美金，複合成長率高達13.3％；由於疫情的關係，大家都宅在家，帶來遊戲產值高度成長，遊戲類股屢屢創下新高；而今年台北國際電玩展，共有來自超過30個國家，300家開發商暨遊戲公司參與線上及實體電玩展。

今年各家遊戲廠商，推出超過100款遊戲，同時大會也規劃「桌遊樂園」、「獨立遊戲專區」以及「電競舞台」三大主題專區，以滿足分眾玩家不同的需求；同時，無法來到現場的玩家，主辦單位特別首次透過線上頻道，傳送現場各式精采活動，並開設「現在不要NOW頻道」，全年無休來服務玩家，滿足玩家的需求。

「商務區」方面，台北國際電玩展一直致力於匯聚新創的能量，打造亞洲最大的獨立遊戲開發者(Indie game Award)獎項，今年邀集來自36個國家144款遊戲作品，角逐九大獎項，受到全球新創界高度的重視，為我們在市場主流遊戲之外，帶來更多新鮮好玩的遊戲；「亞太遊戲高峰會」，以線上的方式帶來陣容堅強的卡司，有來自日本SQUARE ENIX橋本真司首度在台公開，目前全球銷售量超過1億套的《Final Fantasy》品牌經營秘辛。

(時報資訊)