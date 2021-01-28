工業電腦大廠凌華(6166)技術布局落地應用成果逐步顯現，董事長劉鈞看好未來5G機器人智慧工廠布建商機，希望未來營收貢獻可達逾3成。而凌華的即時邊緣通訊系統（DDS）亦獲鴻海青睞，雙方在MIH聯盟的自駕系統（ADS）合作成果，可望在年底前發表。

凌華股價自去年12月起一路向下拉回逾2成，昨（27）日止跌收漲2.61％，今（28）日在利多消息激勵下爆量跳空漲停價60.6元，隨後僅短暫打開便再度鎖住漲停，截至11:30仍有約410張買單排隊。三大法人本周迄今調節賣超693張。

凌華攜手資策會及工具機集團友嘉，將新竹岩田友嘉廠房打造為全球首創「5G專網＋AMR分散式群機智能未來工廠」，希望藉此促成更多異業結盟，打造為可輸出的解決方案，號召更多海內外傳統工廠智慧化。劉鈞希望，未來智慧工廠相關商機可貢獻凌華逾3成營收。

同時，凌華透過收購英國軟體商PrismTech取得的DDS技術，深耕拓展邊緣運算、智慧工廠及機器人等應用，獲鴻海合資設立法博智能移動（FARobot），針對生產、倉儲、零售、醫療等產業，打造「群機智主」的軟體平台與自主移動機器人（AMR）等產品服務。

法博智能移動總經理陳家榜表示，過往機器人需耗時2～3年開發，公司去年9月底成立以來聚焦AMR軟體平台開發，今年雖仍處於開發階段，但已與不少廠商進行概念驗證（PoC）中，預期在明、後年將對營運出現較明顯貢獻。

同時，由於掌握DDS關鍵技術，凌華亦成為鴻海創建的電動車（EV）開放平台「MIH聯盟」率先邀請加入的夥伴。劉鈞指出，電動車其實是機器人的延伸，差別在於機器人載物，電動車則是載人的移動設備。

劉鈞表示，鴻海與凌華在MIH聯盟平台架構中，共同合作開發線控驅動技術（Drive-by-wire）的L4等級模式自駕系統（ADS），預期年底將發表相關底盤軟硬體整合成果，搶攻電動自駕車商機。

(時報資訊)