車用晶片的短缺，已經讓福斯汽車部分工廠在二月的生產活動受到影響。福斯在周三表示，福斯汽車總部所在的Wolfsburg市工廠已經申請在二月部分天數進行短工時作業。

福斯同時表示，做為預防措施，已經申請Kassel市和Brunswick市的工廠在二月減少工作時數；然福斯在聲明中指出，Emden市的工廠不會受影響。上述工廠皆位於德國境內。

此也意味著，隨著供應鏈狀況，未來數周的汽車整車和零組件的生產也會進行調整。

德國經濟部長Altmaier已寫信給台灣的經濟部長，要求協助解決該問題。台灣經濟部也已表示，主要晶圓代工廠商願意優先供應汽車製造商。

去年初由於預期汽車銷量下滑，主要車廠取消訂單，讓亞洲的晶片製造商轉向去滿足消費性電子產品的需求；但是當車廠和其供應商了解到需要比預期更多的供應時，為時已晚，產能已經賣給其他地方。

麥肯錫諮詢的Burkacky表示，問題的加劇惡化，應是來自於中國電信技術公司的高儲存水位；但補充指出，整體短缺的產能是可控制的。Burkacky指的中國電信技術公司為華為，以及該公司在遭美國技術制裁和供應鏈斷貨之前，大力地對台韓晶片製造商拉貨情形；然而實際上華為晶片需的高階晶圓代工廠，不一定與車用晶片所需晶圓廠相重疊。

戴姆勒集團周三表示，汽車製造商不應為該短缺瓶頸負責，但是也加大對汽車供應商的壓力。戴姆勒指稱的負責，為將責任推給車用零組件供應商。

福斯已經與博世等供應商進行談判，要求對短缺引發的例如晶片製造漲價等問題進行賠償。

(時報資訊)