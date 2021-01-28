2021年業餘明星對抗賽昨天進行第5場賽事，社會人明星隊靠著黃義坤首局3分炮助隊以6比3擊敗大學生明星隊，對戰成績取得4勝1敗，不過國立體大王牌投手莊陳仲敖昨天再登板飆出152公里的火球，獲得兩隊教練稱讚。

莊陳仲敖在業餘明星對抗賽首戰先發，但僅投4局被敲8安、失4分承擔敗投，昨天中繼登板，雖然先投出四壞球保送，但隨後連續解決11位打者，總計4.2局投球中只出現1次保送，另外送出5K，最快球速來到152km。

而莊陳仲敖的好表現也獲得兩隊教頭誇讚，社會人總教練吳思賢表示，莊陳仲敖的表現真的很出色，比起上一場的表現，這場才有像他的水準，指叉球跟直球搭配，有速度跟準度這樣才能有辦法壓制打線，也會繼續觀察他後面在春聯的表現。

大學生總教練謝承勳則說：「莊陳一直都認真，第一場被老大哥們痛打後，回去也思考了一下自己的表現，社會隊打者也都會跟他分享他們的感覺，今天出手就比較自然。」

謝承勳認為，莊陳仲敖上一場可能因有球探觀看，太刻意想表現，追求球速的情況下反而變成球的尾勁不好，就算150也是照樣被打，「今天位置跟角度都有丟出來，也讓打者就比較難去設定跟出手。」

(中時 )