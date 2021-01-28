大陸37歲男星高雲翔2018年赴澳洲雪梨拍戲，與製片王晶捲入性侵案，因官司纏訟而滯留當地2年時間，高雲翔形象也受到重創，而同為演員的妻子董璇不離不棄，直到他的官司大致底定，才提了離婚，2020年3月，陪審團認為高雲翔、王晶所有罪名不成立，兩人重獲自由，高雲翔事後試著回歸演藝圈，但事情影響太大，復出之路遙遙無期。

高雲翔當年涉性侵女編導被捕後，星妻董璇不離不棄，第一時間就帶著女兒飛往澳洲，就近照顧高雲翔，甚至不惜交出護照換得男方保釋，在案情未明朗前的那段最煎熬的時刻，董璇陪著高雲翔度過，但即使真相是高雲翔當年的行為未犯罪，但仍是背叛婚姻，因此董璇在2019年求去，切斷了8年婚姻。

董璇恢復單身已2年，她最近接受《新京報》採訪，終於鬆口談前夫高雲翔，以及那段艱難的時刻，表示她至今都沒對前夫說過惡言，「無論他做過什麼，都曾是我的家人，也是孩子的父親」，就因為這個想法，讓她決定陪高雲翔面對官司，事情大致底定後，才提了離婚並馬上簽字。

但董璇表示，那段時間最心痛的不是失去婚姻，而是幫助陪伴高雲翔的想法沒被理解，被網友罵是沒底線的人，在包容出軌的渣男，她獨自承受這份壓力，身心憔悴，但沒有退縮，也強調不會在女兒面前說別人的不是，「所有事情好跟不好，她長大之後會有自己的判斷」。

至於未來，走過這一遭的董璇，鬆口吐露自己仍相信愛情，不會排斥再婚，只是畢竟結婚不只是兩個人的事，牽扯的是兩家人，加上第一段婚姻的經驗，董璇表示「會比第一次更小心謹慎」，一番話被解讀為已放下了與高雲翔的過往。

(中時新聞網)