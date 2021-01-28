疫情下傑昇通信2021年仍啟動全台展店計畫，日前正式進軍竹北，成立竹北第一家分店「竹北正東店」，讓竹北鄉親也能就近購買手機及配件、申辦門號續約與繳納手機通話費等相關業務，即日起至1月31日止，歡慶新店開幕優惠放送雙重優惠。第一，於活動期間推出六款手機及配件（包含蘋果、三星等品牌），至全省任一門市購買，最高享有7,500元的折扣優惠；第二，為回饋在地鄉親，至竹北正東店進行任一消費，再贈送來店禮。

北台灣通信連鎖門市傑昇通信積極佈局，日前首度插旗竹北。傑昇通信表示，通訊產業前景看好，不斷挑戰手機市場最低價，提供消費者透明價格、優質服務是傑昇首要任務，且2020年因疫情動盪，居家辦公、視訊連線等需求大增，使得手機每月銷量賣破萬台；今年將與3C通訊相關的服務帶到有科技重鎮之稱的新竹地區，也是佈局方向之一，未來將持續在全台各地展店，擴大服務範圍，可望達到全台300店、招募1000人的目標。

傑昇通信歡慶開幕優惠機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信特地舉辦全台門市同慶，推出雙重優惠，自即日起至1月31日，於活動期間推出六款手機及配件，至傑昇通信任一門市購買iPhone 12及12 Pro Max，立即享有1,910~2,400的折扣優惠，而AirPods第二代至全省門市購買現折1,200元；SAMSUNG旗下最熱賣的Galaxy A71 5G手機，活動期間下殺7,500元，只要12,490元（原廠建議售價19,990元），就能擁有網速及效能都超越旗艦規格的高CP值手機，現在購買回原廠登錄，再送Infinity Clubz MINI可攜式藍牙喇叭（市價990元）。

最令人驚訝的是，不到3千就能入手搭載6.5吋迷你水滴全螢幕、5000mAh大電量及近30天超長待機，更支援反向充電，手機搖身一變成為行動電源的realme C3，活動期間於傑昇通信門市購機，僅2,990元；以及在日本連2週賣破10萬台的Switch，過年前慶開幕限時折扣只要8,490元，優惠只到1月31日止。

第二重，回饋在地鄉親，至竹北正東店進行任一消費（不限金額）再贈送來店禮1份，數量有限，送完為止。此外，活動期間於傑昇通信門市出示任一款三星手機，立即送配件購物金200元、免費清潔手機、健診服務，及參加好禮月月抽活動，再抽realme X7 Pro（256G）、SUGAR T50、氣炸鍋等多項獎項。

(科技)