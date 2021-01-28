台61線區間測速暫停，彰化執法沒有空窗9個月內取締12931件。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線區間測速暫停，彰化執法沒有空窗9個月內取締12931件。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

近來區間測速上路後傳出有資安及道安疑慮，台61線彰化段架設因系統時間準確性問題，去年4月15日已暫停使用至今，彰化縣交通隊強調，交通隊及轄區警分局不定時、不定點編排移動式測速照相勤務，持續加強取締超速違規，從停用至今締告發台1萬2931件，測速執法強度未打折扣。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，台61線快速道路限速每小時90公里，在快速道路超速違規將處新臺幣3000元至6000元罰鍰，取締處罰並不是目的，希望駕駛人遵守規定，維護行車安全。

彰化縣警察局交通隊表示，表示對於近來區間測速上路後傳出有資安及道安疑慮，交通部已決定若廠商無法證明設備產地非中國及切結零組件非中國製者，須先下架，並對已建置地點在2個月內委託第三公正單位成立驗證小組，通過驗證前全面暫停使用。

彰化縣警察局指出，原建置在台61線北上177公里至168.1公里區間測速系統，經中央科學研究院初檢校正軟硬體設備後，今年1月13日送請經濟部標準檢驗局檢定中，除了設備需依法檢定合格外，會再配合交通部政策，等設備經檢定合格及取得第三公正單位驗證後，再恢復執法使用，保障民眾權益及維護警察執法公信力。

(中時 )