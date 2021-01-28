台中的藍綠立委楊瓊瓔、蔡其昌均提出主決議，要汰除台中火力發電廠的燃煤機組，明天立院可能通過相關決議，但民間團體今召開記者會提醒，燃煤發電遍布台灣北中南東各地，希望明天的主決議擴及全台，定出在2032年終結台灣燃煤發電的期程。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師指出，燃煤電廠遍布北中南東各地，燃煤發電會影響胎兒發育，甚至未來孩童較容易氣喘，因此燃煤電廠對於當地居民而言是不公不義的，希望立院明天通過的主決議不要只關心中火的無煤。民進黨已全面執政，有義務當不公不義的終結者，拜登當選美國總統後讓美國重返巴黎氣候協定，並於2035年達成無煤無油天然氣的電力淨零碳排，希望我國能跟上世界潮流。

反空污民團召開記者會畫面(記者季節攝)

南部反空汙大聯盟發言人李建誠也說，高雄最近空汙霾害嚴重，難以居住，但高雄當地八位民進黨立委卻毫無作為，台中立委都可以提出無煤期程，但高雄興達電廠是全台最老的燃煤發電廠，更該除役，為什麼韓國瑜當高雄市長時這些立委還會提到高雄空汙問題，現在換陳其邁當市長就不發聲了？況且邱志偉與邱議瑩在2019年都承諾要讓興達電廠在2020年除役，不能因為2020過了就乾脆不兌現。

台南社大環境行動小組副研究員林政翰表示，台南已持續一周有空汙紅害現象，危害身體，當地學童必須在空汙環境下運動，教育部必須協助提出應對措施。此外台灣有七成以上空汙汙染源來自境內，表面上台南沒有燃煤電廠，但台南往北有雲林麥寮燃煤電廠，往南有高雄興達燃煤電廠，南北夾擊台南，台南有六位民進黨立委，希望他們明天為市民請命，讓興達電廠盡快除役。

彰化縣醫療界聯盟顧問楊澤民博士表示，政府過去一年常說「Taiwan can help」，但在空汙方面台灣到底可以對世界提出甚麼幫助？光是在台灣內部，就很多人不到65歲就得了肺腺癌，政府還無法協助減輕空汙危害，政府應該提供人民一個可以健康安居的環境。

因此民團提出五點建議，希望能納入明天立院通過的主決議文，首先，中火煤電應在2030年之前全部除役，其次，興達電廠燃煤機組應在今年全部除役；第三麥寮煤電逐年減煤20％，2025除役煤轉氣；第四新林口和大林煤電廠分別應在2030和2032年除役，最後，花蓮的和平煤電廠應在2026年除役。

隨後民團前往立法院拜會各黨團，當場獲國民黨團同意修改提出的主決議，納入民團主張，民團之後也將拜會其他黨團爭取支持。

(中時 )