台中市南區國光里福正宮土地公廟舉辦「寫春聯送春聯」活動，邀請書法家現場揮毫。(馮惠宜攝)

28日是農曆尾牙，台中市南區國光里福正宮土地公廟，舉辦「寫春聯送春聯」活動，邀請書法家謝耀鏄等8人現場揮毫，不論草書、隸書、楷書等書法體，以及年畫，都吸引許多民眾索取，包括福正宮主委賴坤柱、市議員邱素貞、國光里長陳雅惠等人都到場與民眾互動致意，現場氣氛熱鬧、溫馨。

福正宮主委賴坤柱表示，土地公年紀大了，喜歡吃甜的東西，一大早就有許多民眾準備甜甜、軟軟的湯圓、糖果，用虔誠的心來拜拜。

市議員邱素貞表示，國光里舉辦「寫春聯、送春聯」活動，今年邁入第19年，除了書寫傳統書法春聯外，也邀請3位年畫老師來畫畫，不論草書、隸書、楷書等書法體，以及年畫，色彩繽紛，十分生動、活潑，希望「犇向幸福」，平安過好年。

里長陳雅惠說，福正宮是國光里的信仰中心，每年都會舉辦寫春聯、送春聯活動，今年因武漢肺炎疫情影響，雖取消了在尾牙當天準備平安湯圓，免費提供里民享用的習俗，現場揮毫包括「牛來運轉」、「牛轉乾坤」、「平安吉祥」、「日日進財日日新」等吉祥話都獲得不少民眾的喜愛，希望大家過得平安、健康。

(中時 )