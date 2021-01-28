要賭不要命 16工人未戴口罩板橋工地內聚賭

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市海山警分局獲報，藝文特區附近的工地內常有工人利用中午休息時間聚賭，警方27日中午12時許前往查緝，當場查獲45歲蔡姓男子等16人天九牌方式聚賭，查扣賭資20萬餘元，警方發現16人都未佩戴口罩，防疫期間要賭不要命，也讓承辦警員直搖頭。

警方調查，蔡嫌為該工地工人，常利用中午期間吆喝其他工人聚賭，警方27日中午動用18名警力，將該處工地出入口堵住後，逐層查緝，果真在5樓發現蔡嫌等16名工人以天九牌方式聚賭，並查扣賭具天九牌32張、骰子3顆及賭資共20萬600元。

警方27日中午12時許前往查緝，當場查獲45歲蔡姓男子等16人天九牌方式聚賭。（翻攝）

警方27日中午12時許前往查緝，當場查獲45歲蔡姓男子等16人天九牌方式聚賭。（翻攝）

警方27日中午12時許前往查緝，當場查獲45歲蔡姓男子等16人天九牌方式聚賭。（翻攝）

工人們利用中午用餐時間，不願好好休息補充體力，賭性堅強，糾眾吆喝聚賭，由於聲音實在太過吵雜，遭警方盯上，由於現場為開放式空間，16人又是輪流做莊，警訊後將16人依賭博罪嫌移送地檢署偵辦，另外，現場也查獲1名逾期停留越南籍移工，移送給移民署新北市專勤隊。

海山警分局強調，年關將近，警方將持續打擊各類犯罪，積極查緝掃蕩職業賭場；也呼籲民眾多從事正當休閒活動，賭博行為所生的不法利益，易衍生治安事件，造成社會秩序的危害；如民眾發現可疑不法處所，應立即向警察機關報案，警方將主動偵辦，給市民一個安居樂業的環境。

(中時 )