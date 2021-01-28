近幾年企業辦公室升級、擴廠需求殷切，台北市辦公室成交行情也悄悄醞釀一波補漲行情，迄今已身價喊漲，甚至直追豪宅水準；據宏大國際資產公司今（28）日公布的最新調查顯示，以往辦公室和住宅還有1~2成的價差，但目前每坪破百萬大關的辦公室，陸續成交，已直逼豪宅價。

宏大國際資產公司總經理陳益盛今天表示，2020年每坪成交單價達百萬以上的交易案，包括有：「統一國際大樓」、「貝斯美語大樓」、「揚昇金融大樓」、興富發大直「台北時代廣場」、「皇翔中山站」捷二等，每件交易金額都3億元起跳，最高的是興富發CBD總價近37億元。

陳益盛表示，近年隨著住宅市場高高低低，台北市中心商辦則是穩定微幅成長，交易量也增溫，甚至難得出現一季之中，成交100坪以上辦公個案逾10件，是往年很少看到的景象。

陳益盛表示，隨著商辦市場需求的逐步增加，北市的商辦交易價格也與住宅價格有逐漸拉近的趨勢。

宏大國際資產調查，台北市公司近5年登記家數，從2015年的172,436家，到了2020年底成長至180,033家，5年間增加約7,597家公司，顯見商辦需求仍持續擴充中。

陳益盛表示，台北市中心商辦市場一直屬於小眾市場，面積上百坪商辦物件交易量單季約6~8件已算熱絡，但在2020年Q3~Q4期間，成交的商辦物件已達10件以上，廣告DM文宣內超過半數的物件都陸續成交。

(工商 )