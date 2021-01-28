鴻海科技集團（2317）28日宣布與UL國際認證公司簽署合作備忘錄，雙方將攜手推動鴻海位於中國大陸的深圳龍華園區成為「零廢園區」示範基地，並藉此強化與客戶在供應鏈環境管理的合作。鴻海在導入系統覆蓋後，會按照其產品製程工序的不同，訂定不同的「零廢目標」，首先會要求組裝製程的單位及法人，在第一年就達到90％的轉化率標準。

為集團內部逐步構築「EPS+ESG =永續營運」的思維，鴻海將固廢納入環保管理作法，以UL2799廢棄物零填埋標準為依據，在園區導入UL系統，讓整個龍華園區2.3平方公里（相當於十座大安森林公園面積）內的廢棄物管理資訊化，透過量化系統落實減量依據，樹立產業標竿。UL將協助鴻海逐步落實全集團系統覆蓋，助力實現廢棄物管理資訊化，最終實現「Zero Waste 零廢園區」的目標。

鴻海科技集團董事長特助洪榮聰表示，鴻海在環境保護的角色已從追隨者演變為開創者，會持續與客戶及技術領先的環保機構開展前瞻的合作計劃。此次與UL合作案是個開端，將憑藉著其豐富的廢棄物系統管理經驗，把龍華園區打造成『零廢示範廠區』，再複製推廣到全球各廠區。」

此次鴻海與UL的合作備忘錄，將涵蓋供應商夥伴，以確保公司與客戶的產品能夠達到業界最高的環保規格。集團內中央採購供應商管理部門亦已據此合作框架，在本月召集供應商進行系統培訓，加快「零廢園區」推動腳步。

UL全球高級副總裁 Alberto Uggetti 表示，UL憑藉逾百年來的全球信譽，一直致力於可持續發展的標準開發。我們非常高興此次能與鴻海達成戰略合作，依託UL2799廢棄物零填埋標準及Turbo Waste廢棄物管理系統，協助鴻海打造『零廢園區』。鴻海在廢棄物管理上的實踐經驗也將為電子產業及其他企業提供寶貴的參考，為更多走在可持續發展道路上的企業指明方向。UL環境與可持續發展服務將幫助製造商和採購商，把環境保護主張轉化為真正引領市場的指標，以更環保的方式生產出更優質的產品，並做出更明智的環保採購決策。」

鴻海在導入系統覆蓋後，會按照其產品製程工序的不同，訂定不同的「零廢目標」，首先會要求組裝製程的單位及法人，在第一年就達到90％的轉化率標準，接下來逐步提升，並擴及其他機構加工製程，朝向全面「零廢園區」的目標邁進。後續集團還會推出更多綠色生產及智能製造相關的環保專案，將邀請供應鏈夥伴、客戶、員工一同參加，逐步建立鴻海在綠色製造的軟實力，成為集團下階段成長的一股新動力。

(工商 )