台中五寶爸7個月大的么子驚傳全身30%燙傷，被送加護病房救治，台中市政府社會局28日表示，經社工家訪，檢察官介入調查，評估為意外事件。男嬰入院時意識良好，可自行喝奶，飲食正常，目前在加護病房治療觀察。

社會局指出，據醫院診斷，男嬰全身有30％的面積二度燙傷，包含肚子、大腿兩側和左手臂。媽媽跟社工說，在洗手台幫男嬰洗澡時因故分心，沒注意到男嬰將水龍頭由溫水轉到熱水，發現男嬰燙傷後立刻沖冷水，並請朋友載送就醫。

社會局表示，男嬰的家長相當自責，現在媽媽在醫院照顧男嬰，爸爸在家照顧其他小孩。目前兩位社工密集訪視，連結育兒指導和早期療育資源，到家裡協助家長，提升照顧能力和居家安全。

社會局強調，另外協助申請低收入戶，過年前連結慈善團體給予經濟協助；社會局積極介入評估，如果家庭的照顧能力和資源仍無法提升，將緊急安置小孩。

(中時 )