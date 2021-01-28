有別於卸任後鮮少對外發聲的美國前總統川普，川普政府時期的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將以傑出研究員身分加入華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute），不僅提供他政策發聲平台，並可進一步邁向競選2024年總統大選。

據《每日郵報》指出，曾在川普政府內擔任中央情報局局長以及國務卿的蓬佩奧，在川普政府最後任期就已積極展現參選下屆總統大選的企圖心。不過蓬佩奧於任職國務卿期間相關爭議頗多，包括調查他的檢察長遭到川普解職、要求維安人員執行與任務無關的跑腿任務，例如接送自家寵物，替家人代取外賣餐點；今年1月美媒《美國之音》詢問蓬佩奧川粉闖國會一事但隨後遭調職，引起兩黨議員撻伐。

報導稱，深陷國會暴亂責難的川普若未參選2024年總統大選，立場明顯與川普一致、志在問鼎總統大位的蓬佩奧是最有可能吸收川粉的共和黨人選，故即使在國會暴動後，蓬佩奧一度也欲與川普保持距離，但他仍無法完全與川普切割。

對於新工作，蓬佩奧聲明指出，表示很高興能加入哈德遜研究所，期盼能替其提升美國領導與全球互動的使命有所貢獻。蓬佩奧在卸任後，在拜登就職的首日於個人推特上首次推文，留下短短的「1384天」，剛好是2024年總統大選的倒數計時，令外界聯想他的下一步計畫即是在2024年爭取共和黨內提名，問鼎下一屆總統大位。

另外，曾在川普政府任內擔任官職、任期結束後後返回這家保守派智庫的，除了蓬佩奧之外，也包括了國家安全會議前官員莫里森（Tim Morrison），以及曾擔任美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）和前副總統彭斯（Pence）顧問的共和黨策士勒納（Jon Lerner）。

(中時新聞網)