電動車大廠特斯拉（Tesla）去年第4季財報不如預期，儘管公司預期今年交車量成長幅度加速，不過法人認為展望無具體目標，特斯拉概念股今天盤中走跌。

特斯拉公布去年第4季財報，當季營收107.44億美元，較前年同期增加46%，當季稅後淨利9.03億美元，大幅年增134%，每股純益0.8美元，不如市場預期獲利超過10.5億美元、每股純益超過1美元。

展望美國加州Frement廠區產能，特斯拉預期今年首季量產回升，Model Y增產可期；中國上海廠Model Y持續朝向全產能邁進；德國柏林廠和美國德州廠的Model Y產能興建持續進行，最快今年可投產。

特斯拉預期未來幾年每年交車量成長幅度可到50%，某些年度成長速度可加快，今年預期就是如此，成長速度要觀察整體產能、營運效能、以及供應鏈的產能與穩定度。法人指出，原先市場預期特斯拉今年交車量可大幅成長，不過公司展望沒有具體目標，相對模糊。

特斯拉去年第4季交車量約18萬570輛，法人指出創單季新高，其中Model 3加上Model Y交車量16萬1650輛，儘管去年全年交車量49萬9550輛，不如市場預期的50萬輛，仍創歷史新高。

不過特斯拉收盤下跌2.14%、來到864.16美元，加上美股道瓊指數重挫633點、台股一度下跌逾300點，特斯拉概念股盤中走跌。

其中汽車傳動系統製造廠和大盤中來到121.5元，下跌2.8%，電源系統供應商台達電來到284元，下跌1.22%；車用晶片導線架廠順德來到89.4元，下跌3.14%，保護元件廠興勤來到183.5元，跌1.34%；連接線廠貿聯KY來到307.5元，跌1.6%。（編輯：鄭雪文）1100128

(中央社)