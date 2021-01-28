新冠肺炎疫情全球延燒，台灣何時能夠取得疫苗施打受矚目，對於國內禁其疫情升溫，是否應考慮進口中國疫苗應急，民進黨立委陳亭妃今表示，連大陸國家主席習近平都不敢打，台灣人民敢打嗎？目前已經有多項管道可以爭取足夠疫苗，相信中央疫情指揮中心一定能找到讓人民安心且數量足夠的疫苗。

陳亭妃說，是否進口中國的疫苗，對台灣而言根本不是議題，因為我們要的是安全且能夠讓人民安心的疫苗，也相信指揮中心能找出讓大家安心的疫苗，免於恐懼，這是比較重要的，因此，她認為，中國疫苗絕對不是台灣的選項，畢竟連大陸國家主席都不敢打的疫苗，你敢用嗎？

針對世界衛生組織西太平洋區域（World Health Organization Western Pacific Region ）臉書彙整各國新冠肺炎確診人數、死亡人數，把台灣跟中國畫為同一區，陳亭妃批評，中國又在搞小動作，大家都知道WHO中國附庸的祕書長，過去不願把實情告訴全世界，導致現在疫情大爆發，譚德塞難辭其咎。

陳亭妃說，台灣基本上已經走出我們自己公衛的立場跟方向，台灣絕對不是屬於中國的一部分，請WHO不要再讓台灣穿小鞋，這樣只會製造更多的世界笑話。

至於中央疫情指揮中心指揮官是否該患有公衛背景的副總統賴清德擔任，陳亭妃認為，國家是一體的，每個人在防疫過程扮演重要的角色，就在大家全心全力抗疫當下，沒有所謂的陳時中太累，改由誰擔任什麼樣的重責，目前整體防疫調配制度完全沒有這個問題。

(中時 )