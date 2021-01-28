許多男性都會「割包皮」，但只要想起手術後痛到要往生，忍不住頭皮就發麻。一名女大生發文透露，她知道男友割完包皮會很痛，可是男友還是忍著疼痛，照常騎車載她回家，半路還下車買零食，引來廣大男網友五體投地大讚：「是真愛」、「真男人」。

「經過這次經驗更讓她確定男友多愛自己」這名女網友在Dcard說，因為知道男友割包皮會很痛，光用想像就覺得嚇人，沒想到男友手術後強忍疼痛，依然送她回家，半路還到超商買福袋、零食，好像什麼事都沒發生「到底是男友真的毅力太強，還是其實割包皮沒有想像中恐怖？」。

廣大男網友看到貼文紛紛稱讚原PO的男友「真男人」、「是真愛」，有人留言說：「通常割包皮會痛到無法行走，連下床、上廁都會讓下體疼痛，結果原PO的男友還能忍受劇痛，騎車送女友回家，毅力實在驚人」、「騎車的時候經過路面不平的地方，一個震動都會讓人想直接往生」、「小時候割包皮走路都痛爆，還住院，你男友牛逼」、「妳男友真的蠻厲害的，當初割完內褲穿著、走路移動之類的都是煎熬」。

網友的留言也釣出原PO男友回應：「其實手術結束沒有很痛，才想可以載女友回家，結果騎車到一半疼痛感就衝上來，但還是硬著頭皮繼續騎，忍痛也要載女友回去阿！」，霸氣舉動引起男網們五體投地。

(中時新聞網)