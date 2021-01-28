AURELIO原本預計要和海巡署特勤隊搏命，自製大批兇器。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

2019年2月，穩鵬號在非洲外海、模里西斯路易士港東北方約1千5百海里處作業時發生喋血慘案。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

2019年東港籍漁船「穩鵬號」在印度洋公海上驚傳8死2傷喋血慘案，菲籍船員AURELIO ARAFILES FRONDA懷疑自己咖啡被下毒大開殺戒，最後遭海巡署特勤隊攻堅逮回，一審遭判無期徒刑，28日高雄高分院駁回上訴，維持原判。

AURELIO與其他船員發生嚴重口角，不但持刀砍殺外籍船員，還逼11名外籍船員跳海。千鈞一髮之際，台籍船長、輪機長和部分船員趁隙逃進船艙，反鎖抵抗，保住一命。當時，海巡署為了救援可能生還的船員，還出動特勤隊、海上狂飆7000公里救援攻堅。

判決指出，2019年2月，穩鵬號在非洲外海、模里西斯路易士港東北方約1千5百海里處作業時，罹患「非特定的思覺失調類群及其他精神病症」的AURELIO，妄想其他船員嫉妒他工作能力佳、薪資高，船上的廚師在他的咖啡中下毒，船員們密謀要將他綁起來丟入海中，竟情緒失控行兇，一名菲籍船員當場遭AURELIO持魚刀砍殺、「開腸剖肚」致死。

AURELIO殺紅了眼，不但將死亡的船員屍體直接丟下海，還三度磨刀，持續在船上追殺其他船員。1名不知情的船員走出船艙，也被AURELIO一刀捅進胸腔，逃至輪機艙躲藏時氣胸身亡。10多名船員為了逃命跳海，AURELIO還割斷船邊的繩索、浮球，不讓大家攀爬回船。台籍船長、輪機長和部分船員則躲進船艙、反鎖與AURELIO對峙。

海巡署接獲求救訊息，出動特勤隊趕往救援，AURELIO為了阻止救難人員登船，費盡心思，利用捕魚用電纜連通高壓電並纏繞船舷，還將自己反鎖在駕駛艙內，窗戶全用厚紙板貼滿避免被偵蒐。同時，用鐵桿、殺魚刀、螺絲起子等器材改造十多隻長兩三公尺的長型利刃，預備與特勤隊搏命，所幸AURELIO最後投降被逮。

當時，在附近作業的台籍漁船第一時間趕抵協助救起跳海船員，在現場打撈三天後，仍有6名船員失蹤，研判均已溺斃。

屏東地院依殺人、遺棄屍體等罪判AURELIO無期徒刑，褫奪公權終身。AURELIO不服上訴至高雄高分院，遭駁回，全案仍可上訴。

(中時 )