新北市金山區公所與民間組織北海創生青年論壇發起金山好物集，網羅在地好物，在年節前推出金山區公所金山好物集聯名年節示範禮盒，並以金山各熱門景點為形象設計，推出後單月即熱銷逾400盒，促進地方產業及觀光發展。

金山區長廖武輝表示：金山面山臨海，有肥沃火山土壤的六股平原加上大屯山系清澈水源，為金山孕育出優質的稻米、甘藷等特色農作物，這次的金山好物年節禮盒即囊括金山在地的優質產品，並以推廣金山在地觀光的形象設計讓消費者可以更認識金山的著名景點，搭配青春山海線形象品牌置入，為金山在地產業及推動北海岸觀光注入一份心力。

新北市金山區公所與民間組織北海創生青年論壇發起金山好物集，網羅在地好物，在年節前推出金山區公所金山好物集聯名年節示範禮盒。（金山區公所提供）

新北市金山區公所與民間組織北海創生青年論壇發起金山好物集，網羅在地好物，在年節前推出金山區公所金山好物集聯名年節示範禮盒。（金山區公所提供）

北海創生執行長賴家華表示，在青年返鄉的浪潮下，在金山地區已有不少青年返鄉或移居金山，在這個過程中有許多的困境及挑戰是許多人無法得知的，由民間組織北海創生青年論壇發起所推動的金山好物，媒合區域內熱門景區及旅宿業者，網羅金山的在地好物透過觀光與地方產業結合拓展行銷，藉由相互扶持達到各產業雙贏的目標。

金山好物春節禮盒結合了眾多特色品牌，有以六股平原地瓜田為基地，種植地瓜、開發各式地瓜產品及體驗經濟的汪汪地瓜園、以北海岸漁獲為基材，開發各類魚獲休閒食品及生鮮產品的北海漁舖、以有機栽培，創意推廣香草產業的寧靜海香草園、以友善環境結合生態環境教育，推動在地稻米產業發展的彩田友善農作及以金山特產「地瓜」為主開發眾多地瓜產品的金山藷童瑤，這些優質產品預計於今年4月份起於將正式於金山漫遊營運基地及合作通路販售。

(中時 )