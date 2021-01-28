新北市外籍移工高居全國第3多，去年因疫情導致移工來台人數大減，但全年爭議案仍多達3256件，與往年相較並未減少；勞工局表示，其中薪資爭議最大宗，其次如看護不滿雇主不當對待、言語謾罵等管理爭議也是常見狀況，還曾遇過看護明明是請來照顧阿嬤，卻被雇主要求照顧阿公與小孩，甚至還要洗衣、做飯、幫忙顧店。

勞工局今公布最新資料指出，新北市外籍移工人數9萬6094人為全國第3，產業類與社福類各佔56.3％與43.7％，去年共受理移工勞資爭議案3256件，其中前3大類型分別為「工資爭議」、「工作生活管理」、以及「指派從事許可以外之工作暨轉換雇主終止契約」。

勞工局說明，「工作生活管理」類型像是家庭類看護不滿雇主不當對待、言語謾罵等，或常有雇主反應看護能力差、態度不佳；「指派從事許可以外之工作暨轉換雇主終止契約」最常見的狀況，大多是外籍看護被指派超出範圍的工作，像是有看護工作明明是照顧雇主阿嬤，卻被要求另照顧阿公和小孩，甚至有的看護還要洗衣、做飯或看店，無奈向勞工局申訴。

工資爭議部分，勞工局說明，若經勞工局要求雇主限期給付仍不給付，聘僱家庭類移工雇主違反就業服務法第57條第9款規定，最高可處新臺幣30萬元罰鍰，另其他聘僱如製造業適用勞基法移工，雇主則違反勞動基準法第22條第2項規定，最高可處新臺幣100萬元罰鍰。

勞工局去年接獲3256件外籍移工爭議，召開545場爭議協調會，為移工朋友爭取權益金額達1757萬元。

菲律賓籍廠工小美（化名）申訴雇主，除了曾讓她在周末和國定假日加班，未依法打卡、也短付加班費，還要求小美到雇主家中打掃，故要求與原雇主終止契約轉換新雇主。經勞工局召開勞資爭議協調會議，向雇主相關勞基法和就業服務法規定，最後雇主不僅補足小美加班費，並同意小美轉換新雇主，化解一場可能的勞資風暴。

(中時 )