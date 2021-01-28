台灣大28日宣布，5G用戶數破50萬。台灣大哥大自2020年7月推出5G之後，積極建設3.5GHz高速基站，除了達成真5G涵蓋率領先業界的目標，5G用戶數也以「能所不能」的氣勢快速增加，近期正式突破50萬大關，滲透速度超乎預期。

台灣大表示，為持續提供優良的服務品質，台灣大不斷推出高品質影音內容、雲端遊戲、電競級手遊等多元化娛樂享受，同時強化「Open Possible能所不能」品牌溝通，各myfone門市陸續換上全新品牌形象的橘色招牌，在新春期間顯得亮眼又吉祥。

春節期間myfone門市營業時間，除夕（2月11日）正常營業，其中直營門市除夕營業時間提前至10：30開店，下午16：30打烊（僅部份特殊商圈店除外，如信義威秀、台北三創、台北文創、西門町、逢甲福星等）。加盟門市提早至16：30打烊。

初一到初三（2月12日~2月14日）部分直營門市休息，其餘則依店別分為10：30~19：00及12：00~20：30兩個營業時間；初一至初三營業的加盟門市，服務時間為12：00~18：00。年初四（2月15日）全門市恢復正常營業時間。

(工商 )