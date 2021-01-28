受惠於電商零售業者在年底大量投放節日促銷廣告，臉書上季營收獲利均優於市場預期，但警告蘋果即將進行的iOS 14隱私規定變更，可能干擾廣告目標鎖定的能力，進而對營收造成衝擊。

全球最大社群媒體臉書表示表示，公司預期「廣告目標鎖定將在2021年面臨巨大阻力」。該公司預測，當蘋果iPhone作業系統更新為iOS 14，最快可能在第一季末開始影響臉書營收。

臉書周三盤後股價下挫1.89%，報267美元，稍早前一度大跌逾5%。

反映美國零售業在年終的黃金檔期提高廣告支出，臉書去年第四季整體營收年增33.2%，為280.7億美元，幾乎全來自廣告業務的營數，且表現優於市場預期的264.4億美元。

去年第四季淨利年增52.7%，為112.2億美元。經調整後每股盈餘為3.88美元，優於市場預期的3.22美元。

第四季平均每用戶收入為10.14美元，每日活躍用戶達18.4億個，而每月活躍用戶年增12%，為28億個，優於市場預期的27.5億個。

臉書並宣布將推出新一輪庫藏股計畫，預計規模達250億美元。

(時報資訊)