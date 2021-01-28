罷免高市議員黃捷團體「鳳山清捷隊」今（28）日控訴，設在鳳山開漳聖王廟旁的看板，原本掛上兩周沒有問題，但近日在蔡英文總統公開表態力挺黃捷後，房東疑似受到壓力，昨晚告知罷捷團體希望將看板撤下，今近午時，找來吊車急拆看板布條，並怒嗆「鴨霸政府，欺壓百姓」。

這塊廣告看板用鮮明黃色為背景色塊，搭上漫畫版「白眼黃捷」，寫上「議會表決瘦肉精零檢出 快溜！」呼籲大家2月6日同意罷免黃捷。罷捷團體發言人徐尚賢透露，這塊看板連同製作及租金花了約莫10萬元。

罷捷團體今急拆看板，怒嗆「鴨霸政府」。（柯宗緯攝）

罷捷團體今急拆看板，怒嗆「鴨霸政府」。（柯宗緯攝）

罷捷團體發言人徐尚賢指出，蔡英文總統公開表態力挺黃捷後，房東疑似受到壓力，昨晚告知罷捷團體希望將看板撤下。（柯宗緯攝）

徐尚賢表示，房東昨晚突然告知由於承受極大壓力，他是一介平民的立場，希望能夠盡速拆除看板，罷捷團體也能體會房東的內心壓力，於是今天主動派員拆除「實在是很對不起房東「。

他說，原本掛上5面罷捷看板，今天拆了1掛，陸續還會有3至5面會掛上，他也怒嗆，高市府放寬給Wecare掛上違法的挺捷看板，希望市府未來也以同樣標準來檢視罷捷看板，「我們會丟申請書，不管你同不同意，都不能來拆！」

(中時 )