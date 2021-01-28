根據美媒指出，藍鳥與大都會達成3換1的交易案，大都會送走先發左投麥茲(Steven Matz)，藍鳥則交易來3名年輕投手瑞德佛利（ Sean Reid-Foley）、Y.迪亞茲(Yennsy Diaz)、溫可斯基（Josh Winckowski），根據美媒猜測，大都會是為了清出薪資空間，以有更多籌碼來爭取頂級投手包爾(Trevor Bauer )。

根據《Bleacher Report》報導，大都會送走麥茲後清出520萬的薪資空間，傳言指出大都會就是為了包爾，目前他們還離奢侈稅門檻2500萬美金左右，要全力爭取包爾。

傳言指出大都會已經向包爾正式報價，包爾為去年賽揚獎得主，身價水漲船高，也是目前自由市場上最大咖的投手，但包爾意願捉摸不定，傳言也滿天飛，先是說不會超過洋基跟寇爾(Gerrit Cole)簽下的9年3.24億美金的平均年薪(3600萬美金)，又說大都會提出不超過4年且低於「他所尋求的平均價格」3600萬美金，包爾之爭尚未落幕。

現年29歲的左投麥茲之前成績不算差，但去年繳出生涯最慘的成績，9場出賽有6場先發，吞下0勝5敗，自責分率高達9.68，季後跟大都會簽下520萬美金合約，他生涯31勝41敗，在107場出賽中繳出平均自責分率4.35的成績，他的6年大聯盟生涯都在大都會度過，接下來要轉戰藍鳥，與柳賢振、雷伊(Robbie Ray)、皮爾森(Nate Pearson)、羅阿克(Tanner Roark)組成先發輪值。

大都會先發陣容也大致底定，由2屆賽揚獎得主狄葛朗(Jacob deGrom)，以及史卓曼(Marcus Stroman)、卡拉斯柯(Carlos Carrasco)等人組成，另外也換到印地安人明星游擊手林鐸（Francisco Lindor），假如真的簽下包爾，那大都會本季勢不可擋。

(中時 )