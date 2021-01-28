SARS期間和平醫院封院爭議再起，藍綠近日爭辯當年是誰下令。對於前總統馬英九昨天質疑立法院長游錫堃稱北市府未事先告知封院，指這是北市與中央有共識的決定，游不知道的話要檢討，游今天再嗆「馬英九講話要憑良心，我幫他解決很多事情，而且解決事情都沒有對外說」。

游錫堃昨在臉書貼出時任行政院副院長林信義來函的信件，林稱「從未接獲台北市政府的任何書面、電話或口頭上的告知，事實上，提出封院的決定是台北市長馬英九」。

游錫堃上午受訪被問到當年狀況到底是什麼？游先停頓3秒鐘反問「這要怎麼講？」，媒體再問林信義是否主動寫信澄清？游再停頓2秒才作出回應。游表示，因為林信義有看到報導，他就比較有時間呀，我都沒空看，我不知道到底發展到什麼程度。

游錫堃說，林信義就寫信給他，他覺得可以表示人家講的很清楚，林信義最主要還是說，有人等於講不實的消息說事前有跟林信義報告，但林信義說事前都沒跟他報告，等到他們（指台北市政府）做決定封院以後，才告訴林信義，所以事前林不知道。

媒體再問，馬英九昨天表明防疫當前，別打口水戰，游錫堃反問，「是誰先打的？是誰啟動的？我都被動的」，疫情來的時候他都沒主動講當時怎麼做，他只是希望「馬英九講話要憑良心，我幫他解決很多事情，而且解決事情我都沒有對外說」。

(中時 )