世界衛生組織西太平洋區域27日在臉書公布各地新冠肺炎確診人數，其中將台灣歸類在大陸底下，引來大批網友不滿，基隆市長林右昌在貼文底下留言表示，「TAIWAN ∉ China」（台灣不等於大陸），28日更親自喊話，台灣防疫典範不容陸方瓢竊。

林右昌28日出席信義區親子館動土典禮時指出，台灣從來都不是大陸的一部分，特別是這次新冠肺炎疫情中，台灣全體國人同胞一起將士用命守住台灣，也成為世界防疫典範，這樣的成就不容許陸方瓢竊，把台灣放在大陸底下，台灣人民無法接受，未來應該更加努力讓世界看見，台灣加油，大家一起為防疫加油。

另外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日宣布，北北桃地區所轄醫院除例外情形，停止開放探病，宜蘭縣下午也更進停止探病措施，至於基隆所轄醫院是否比照辦理，林右昌表示，依中央指示，地方全力配合，尊重醫療專業。

(中時 )