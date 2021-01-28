2020 疫情駭浪，全球大型國際展會紛紛取消，數位線上展則大興其道。訊舟科技（3047）也趕上此熱潮，繼2020年9月舉辦創新科技發表會之後，又跟進在2021年第一季趁勝追擊推出 EDIMAX Online Expo 2021，為客戶創造出色的產品和解決方案。

由於採線上形式召開，為更吸睛，訊舟指出，今年的 EDIMAX Online Expo 2021將透過出彩的產品影片、結合線上展覽，以及多場網路會議和成功案例分享，邀請全球用戶遠端探索最新產品資訊，掌握 2021 年網通發展趨勢。讓到訪 EDIMAX Online Expo 的用戶，在展覽中一口氣飽覽多款搶攻 2021 市場商機的網路通訊實體產品和五大解決方案，此五大解決方案包括Surveillance 視訊監控網路解決方案，Embedded 嵌入式無線解決方案，SMB Wi-Fi 網路解決方案，EdiGreen AirBox 空氣品質監測解決方案以及 Home Networking 家庭和辦公室網路解決方案。

在Surveillance 視訊監控網路解決方案部分，訊舟今年首度在全球推出 ONVIF 視訊監控網路解決方案，此解決方案最大的亮點在於易於安裝，新推出的EDIMAX 視訊監控交換機系列 (GS-5424PLX，GS-5424PLC V2，GS-5216PLC，GS-5210PL )，訊舟科技有 10/16/24 多種乙太網路端口的選擇，並且全數具備獨特的 ONVIF Profile Q 功能，當連結到任何其他符合 ONVIF 標準的多廠牌視訊監控設備時，EDIMAX ONVIF Switch 能立即提供 AutoDiscovery 快速連結、輕鬆設定、以及無與倫比的安全性。

今年訊舟亦規畫在Embedded Wi-Fi 嵌入式無線網路解決方案部分推出無線網路適配器，訊舟指出，無線網路適配器向來是 EDIMAX 研發的強項，EDIMAX Embedded Wi-Fi 解決方案囊括多個國家與地區的資通訊認證標章，專注實現AIoT 智慧物聯網與工業物聯網的發展需求，滿足客戶端的跨界系統整合、快速上市時間、可靠性等要求，更不用說來自美國、歐洲、亞洲、澳洲和各新興市場一流的認證標章。

企業網通方面，訊舟透過 EDIMAX Pro 產品線，提供性價優異、功能強大的硬體設備，如：Ｗi-Fi 6802.11AX 室內無線基地台、IP67 防鏽金屬鑄造的戶外型雙頻基地台，PoE/PoE+高速網路交換機，與工業級乙太網路交換機等產品；搭配 EDIMAX 研發的 NMS 軟體，提供中小企業用戶直覺式、超簡易的中央管理系。受到市場歡迎的 Office 1-2-3 辦公室專用的套裝方案，支援 16 顆基地台隨插即用、100 個使用者同時上網、獨立無線網路和三重驗證機制等強大功能，免授權費用，免外加管理軟體，大幅消弭中小企業在設置辦公室無線網路的所有疑難問題。

在Home Networking 家庭和辦公室網路解決方案部分，擁抱創新科技，EDIMAX 為領先在家庭網路系統中導入 Wi-Fi 6 科技的網通品牌之一，搭載 11AX，160MHZ 頻寬、1024-QAM 2x2 MU-MIMO 雙頻技術的高速路由器，特別是在遠距當道的 NewNormal 新常態時代，EDIMAX Wi-Fi 6 產品是現代數位家庭暢遊影音串流節目、大量傳輸視訊互動的至尊方案，結合 EDIMAX 多款暢銷的 Range Extender 訊號延伸器、Smart Plug 智能插座和多樣完整的家庭網路解決方案，輕鬆在家享受完全覆蓋、無縫漫遊的 Wi-Fi 好時光。

另外在EdiGreen AirBox 空氣品質監測解決方案部分，AirBox 環境感測物聯網是 EDIMAX 的知名創新方案，目前在全球佈建超過 15,000 個感測站點，還提供免費應用軟體(EdiGreen App)，為民眾、學校、政府和機關團體，提供即時且公開的環境微氣候資訊，方便用戶隨時檢視周遭的空氣品質。

訊舟表示，訊舟旗下的物聯網團隊會與環境科學專家、研究機構一起努力，透過創新科技與環境科學密切合作，展示從室內到室外的多款 AirBox (AI-2004W, AI-1001W V3)；從終端到雲端經由 ISO27001 資安驗證的物聯網平台；從民間到政府，遍及海內外的成功案例；最重要的是，攜手全世界讓空氣品質變得更好。

(工商 )