牛年將至，主打循環經濟、以電廠發電煤灰做成人孔蓋造型杯墊一砲而紅的台電文創再出新招，聯手台灣新創設計師，運用煤灰、陶土並結合生肖牛年，打造辦公室百搭小物，搭配福袋上架自家電商平台，即起開賣。

台電指出，「哞」紀念小物可隨手放入筆、便條紙或名片，牛角位置還可滴入喜歡的精油香氛，而底座搭配的綠色橡膠墊，模擬牛所在的青草綠地，除可作為手機防滑支撐，也有印章墊功能，堪稱2021辦公室百搭質感小物。

台電說明，此次呼應農曆新年，聯手曾獲米蘭家具展衛星展Salone Satellite首獎的台灣新創設計師Mike He(皮思達奇設計工作室，Pistacchi Design)，共同以煤灰再利用企劃2021牛年紀念小物「哞!牛年快樂」，研發過程因煤灰會降低陶土硬度，台電文創團隊與設計師歷經逾4個月不斷調整材質比例與產品細節，最終採用20%煤灰加入白陶土作為本體，經翻模陰乾、人工修坯，再浸入薄薄一層煤灰漿作為咖啡紅磚色的顏色來源，最後窯燒冷卻及切割後才大功告成。

台電文創於2018年創立，原本單純起於致贈禮品需求，因而結合發電副產品、退役設備及回收材料再利用投入循環經濟，首推林口電廠煤灰杯墊，或是把原作為線路絕緣用的陶瓷礙子變身質感燈座，引起網友熱議，台電亦順勢推電商平台對外開賣，至今使用近3公噸煤灰與約3,000顆線路絕緣陶瓷礙子等回收材料，並與國內近20個設計品牌合作，希望推動循環經濟之餘，也能扶植國內設計產業，去年更聯名金馬獎推經典馬頭Logo「擴香石筆記本」貴賓禮，也獲2020台灣年度百大設計Best 100獎項肯定。

(工商 )