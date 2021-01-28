蘋果公司週三盤後公佈最新業績，實現了史上首次單季營收突破1000億美元的紀錄。財報顯示，去年第4季蘋果營收1114.4億美元，年增21％，創歷史新高，EPS 1.68美元，年增35％，優於市場預期1.41美元。

公司旗下五大業務條線普遍表現不俗，iPhone銷售額656億美元，年增17％，預期598.6億美元；iPad 銷售額84.4億美元，年增41％，預期76.1億美元；可穿戴設備、家居和配件銷售額129.7億美元，年增29％，預期119.1億美元；服務營收157.6億美元，年增24％，預期148.5億美元；Mac銷售額86.7億美元，年增21％，略不及市場預期的86.8億美元。

分地區看，大中華區銷售額從去年第3季度的下滑29％回到增長57％，達到213億美元。此外，歐洲、美洲和亞太地區的銷售額也實現了較快增長。

(旺報 )