新聞登上美國有線電視新聞網（CNN），上萬網友狂讚，稱讚「台灣之光」，肯定這就是台灣政府認真對待新冠的方式，是世界上防疫做得最好的例子之一。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市神岡區1位男性台商自大陸返台後，居家檢疫期間多次離開住處，嚴重違反防疫規定；市長盧秀燕怒斥「惡行重大！」，重罰100萬元罰緩，新聞登上美國有線電視新聞網（CNN），上萬網友狂讚，稱讚「台灣之光」，並肯定這就是台灣政府認真對待新冠的方式，是世界上防疫做得最好的例子之一。

據CNN報導，該名台商1月21日自大陸返台，台灣規定入境旅客應進行14天居家檢疫、不得外出，但短短3天就違規外出7次，市長盧秀燕怒斥「惡行重大，一定重罰！」，該名台商被處以最高金額100萬元罰鍰，強制集中檢疫期間將無法領取每日1000元防疫補償，還須自付每日3000元集中檢疫費用。

CNN報導指出，台灣在控制新冠肺炎疫情上，是世界上最成功的例子之一，台灣很早即進行邊境管制，並執行大規模檢測、追蹤接觸者，更採取嚴格隔離措施。根據約翰•霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的資料，台灣有2300萬人口，僅有889人確診、7人死亡。

新聞局指出，此篇報導一出，許多國外網友也在CNN臉書貼文下方留言，「這是台灣政府認真對待新冠的方式，也是為何台灣疫情至今仍受控制」、「每個國家都應該這麼做」，稱讚台灣是「世界上防疫做得最好的例子之一」。

還有網友說，「如果每個人都像台灣人這樣嚴肅面對大流行，我們就不會陷入這樣無止盡的苦難」、「美國也要這樣做，2周可降90％新冠肺炎病例」、「若美國也實施這樣的政策，可以降低新冠肺炎的傳播」、「預防勝於治療」。

＃居家檢疫＃外出＃重罰＃CNN

(中時 )