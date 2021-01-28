前總統馬英九。（圖／翻攝自IG「chris_underpeace」）

前總統馬英九。（圖／翻攝自IG「chris_underpeace」）

前總統馬英九。（圖／翻攝自IG「chris_underpeace」）

前總統馬英九從政以來不僅選舉無往不利，也憑出眾外貌曾擄獲無數「馬迷」，堪稱台灣政壇偶像始祖，卸任至今仍是鎂光燈追逐焦點。馬近日造訪西門町服飾店，換上帽T、工裝褲、漁夫帽等當前最時尚的「潮流穿搭」，酷勁有型又帶點文青氣息，引來網友驚嘆：魅力不減當年，甚至比不少年輕人帥氣。

西門町服飾店UNDER PEACE日前在IG發文，附圖是馬英九造訪店內，換上牛仔襯衫、帽T、運動外套、水洗牛仔褲、工裝褲、運動束口褲，還搭上漁夫帽、鴨舌帽與白色運動鞋的照片。穿著潮流服飾的馬，不但看起來毫無違和，高挑又壯碩的身材，更把「潮衣」撐得格外有型，隨之擺起多個耍帥姿勢，不輸年輕帥哥。

馬英九也大方與現場店員合照，女店員手中還疑似拿著由馬親贈的春聯與紅包。UNDER PEACE在文章中表示，自己對馬英九打趣說：「我20年後也想當總統。」並詢問網友意見：「70歲大叔穿搭ok吧？門口站了一堆保鑣。」文章所附影片中，馬換上潮服後，還不忘先出來練習拍照姿勢，包括雙手抱胸、雙手叉腰，連扮潮男也不忘展現嚴謹精神。

文章一出，引來不少網友「朝聖」，紛紛留言：「也太潮」、「真潮男」、「Hen可以」、「也太可愛了」、「可愛耶」、「狂」、「我天！好帥氣啊！」「太帥了吧」、「有點Q」、「人帥真好」；也有網友玩笑留言：「有握手嗎？」「握手母湯」、「你有問他眼袋在哪抽的嗎？」

(中時新聞網)