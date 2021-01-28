國際廢鋼原料價格回檔，豐興(2015)本周盤價走跌，本周兩度降廢鋼共計1000元，累計兩周以來廢鋼原料價格累計共降1600元，本周鋼筋成品跟降600元，預期下周價格跟進持續降價。

國際廢鋼原料價格近兩周急跌，豐興繼上周周間變盤，共計降廢鋼收購價600元後，本周一再降500元，但周三宣布，今起再降500元，累計共降1600元。

成品價格方面，隨著原料價格回檔，本周鋼筋跟進調降800元，中止先前的漲勢。本周僅型鋼基價平盤。

豐興最新報價，廢鋼降至每公噸9600元。本周一調整後，鋼筋來到每公噸1.91萬元。型鋼產品持平為每公噸2萬3800元。

上上周開始，國際廢鋼原料價格漲勢停滯，並進一步回檔。國際廢鋼自高點回檔，累計共跌50~60美元，國內廢鋼亦隨之下跌，鋼筋價格順勢回落，目前買盤觀望，預期下周鋼筋價格續跌。

整體來看，由於台商回台建廠以及營建續有撐，整體需求仍旺，鋼廠多看好後續價格有撐；預料將隨國際廢鋼跌勢趨緩或止跌，買盤就會立即出手。

雖鋼筋價格本月先漲後跌，但豐興開月盤的棒鋼產品價格本月大漲每噸2000元，型鋼價格亦有撐，棒鋼及型鋼兩項主要產品因具較高毛利，產品價格上漲，對營運有所支撐。

(時報資訊)