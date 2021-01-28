一名男網友日前得知先前的曖昧對象有任男友曾是「十人斬」，對方又經常與前任不使用保險套；擔憂之下，他向現任女友提出一起做愛滋篩檢，沒想到對方卻認為彼此不夠信任，沮喪之下甚至不跟他親嘴，讓他急忙在網路詢問該怎麼道歉？許多網友則說，「做檢查是保護彼此」、「健康沒得換，檢查跟信任無關」。

該男友在PTT上發文表示，他先前有一位曖昧對象曾提及會跟前男友發生性行為不使用保險套，而對方的前男友據說是「十人斬」以上，讓他感到害怕會因此染性病，因此有了做愛滋唾液篩檢的想法，「覺得驗這個只是讓彼此放心而已，而且我不是單方面質疑女生，要做篩檢我也會一起。」

一名男網友日前得知先前的曖昧對象有任男友曾是「十人斬」，對方又經常與前任不使用保險套。（圖／翻攝自PTT）

該男友日前向現任女友提出一起去做愛滋篩檢，沒想到對方卻認為好像他要求驗小孩DNA的感覺、變得很沮喪，而他強調很信任女友，對方也非常貼心、對他很好，對方認為此要求代表「彼此沒有足夠的互信」，早上甚至不跟他親嘴了；他之後反悔說不用驗，對方卻改變態度、堅持要驗，對方說怕他日後一直說嘴。

該男友說女友即便知道他與前任性交時曾用破保險套，對方也不曾要求篩檢，他在網路上詢問網友意見「覺得2人的信任被破壞了，該怎麼道歉？」許多網友則回應，「這是一件很好的事，是你把它說的很羞恥」、「只是一起做個健康檢查，和信任有什麼關係」、「有過危險性行為就去驗，女朋友可以換，健康沒的換」、「建議不只要驗愛滋，其他性病也要驗，尤其女生容易因為性病得子宮頸癌。其實彼此驗一下有個底，保護彼此是好事」。

(中時新聞網)