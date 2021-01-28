台中五寶爸、27歲江姓男子爭議不斷，先前爆出上班5天就離職，昨前房東痛批他留滿屋垃圾不清理，今又傳出么兒全身30％燒燙傷遭醫院通報兒虐，而一名網友以社工角度分享遊民、長期貧窮者的生存技巧，並點出五寶爸的街頭生存技巧驚人，同一方法用五年不是問題，可以一直處在貧窮狀態卻不會餓死。

一名身為社工的網友今在PTT上分享，社工在處理遊民、長期貧窮或是自認貧窮者，嚷嚷著要補助的個案時，多會去思考「他的生存技巧是什麼」，到底是什麼樣的技巧，可以讓他一直貧窮但卻又一直不會餓死？

社工舉例說明，今朝有酒今朝醉的遊民，細探會發現遊民之間會形成共享團體，「我有50元時買酒跟你一起喝，你有錢時換你買給我」；智能不足的女子在街頭認識男友順勢住進去，分手後無縫接軌新男友，讓她雖智能不足，但「活到30多都沒工作過，也不需要親友接濟。」

社工指出，也有家中有錢，導致兒子好吃懶做、長期無業酗酒，當兒子承諾會改，並要結婚給爸媽看，父母立刻歡喜給錢娶外配，但結婚生子後兒子照舊不工作，而父母覺得要對媳婦與孫子有保障，更不忍心把兒子趕出家門，兒子也就更不可能獨立了。

社工接著談到「五寶爸的生存技巧」，指出他對外表示家中貧窮、小孩很多，引發外界對他的憐憫之心，再信誓旦旦地承諾會重新生活。如果他今天沒上新聞，除了社工之外，根本沒人會知道他的前後不一致，因此他能以此方法獲得善心人士接濟。

社工表示，接濟他的民眾其實會慢慢發現他個性與行為上的缺點，但偏偏五寶爸吃嘴仔又很會把事情弄成羅生門，說房東恐嚇他、前老闆跟自己有債務糾紛，才被抹黑。若媒體沒有持續追蹤，「他這招就是換個人重新用，同一套方法用個五年不是問題。」

社工透露，五寶爸向人借錢不還、拿人物資前後不一、去上班先領紅包卻在兩週內辭職，這樣斷斷續續的接濟，他也不愁吃穿，搞不好還能繼續改機車。由此可見，他的街頭生存技巧是很厲害的，能讓他一直處在貧窮狀態卻不會餓死。

貼文引起網友討論，「基本上一般人不會養不起還生5個」、「大開眼界」、「什麼人都有」、「真實社會」、「這樣的人，恐怕在社會上產值比你還高。」另也有許多人感嘆社工的辛苦，「社工看到這些黑暗面還能做得下去，真的很辛苦又很累。」

(中時新聞網)