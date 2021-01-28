新北市一名婦人去年9月因World Gym拒絕攜帶寵物進入，她竟脫光全身衣服，大鬧健身房，嚇得客人紛紛走避，店員上前制止也遭腳踹腹部，大鬧健身房50分鐘，士林地檢署檢察官依監視器畫面，認定婦人在營業時間內，公然裸露全身四處走動，依公然猥褻等罪提起公訴。

56歲婦人多次帶貓咪進入World Gym，店家以違反店規取消會員資格，並拒絕她進入消費，去年9月4日，再次帶著貓咪進入店內，店員立即上前阻擋，反遭她辱罵「不男不女」、「男不男女不女」、「愛滋病」等，施姓女業務遭簡女踹中腹部數次，簡婦之後褪去洋裝、內衣褲在店內兜圈繞行。

簡婦甚至裸身使用器材，騷擾其他會員，當天警方到場後，立即強制送醫，經醫院評估，簡婦有嚴重雙極性躁症發作，住院治療19日。

起訴指出，婦人所犯公然侮辱、傷害以及公然猥褻等罪，3項罪名採一罪一罰，依法提起公訴，並建請法院分論併罰。

(中時 )