外電報導，美國拜登政府針對川普政府時期所簽署的軍售案喊卡並重新檢視。外交部發言人歐江安表示，台灣不在暫停出口武器的若干國家名單中，外交部目前沒有收到美方會改變軍售的通知。

美國《防務新聞》（Defense News）報導，在去年11月3日總統大選到今年1月20日拜登就職的2個半月時間內，川普政府批准了14項軍售案，總價值約高達263億美元。

美國國務院強調，暫停執行某些待定的美製武器轉移、涉及外國的軍事銷售等，以便新任領導高層有機會進行審查，這是典型過度期的做法。

歐江安指出，台美溝通非常暢通，外交部目前沒有收到美方要暫停軍售的通知，美方對台灣的安全承諾不變，國務院23日也發表聲明正式表達，美國會與印太地區的盟友站在一起，增進共享的繁榮、安全及價值，其中也包括「深化與民主台灣的關係」。美國將繼續支持兩岸的和平解決方案，以符合台灣人民意願與利益的方式進行。

國防部副部長張哲平去年底在立法院答覆立委質詢時表示，2021年軍售案有2項，金額概略約8億美元。

(中時 )