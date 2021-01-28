新竹縣消防局去年配置10台到院前12導程心電圖機，將急救延伸至救護車上，有助於提升到院前心肺功能停止患者急救成功的機率。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣消防局緊急救護科長劉彥承（中）、與東元醫院主任林琪峻（左）及中醫大新竹分院主任游俊豪（右）共同展示電子救護平板。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣政府消防局啟用救護紀錄雲端e化系統滿周年，透過院前12導程心電圖機、線上指導CPR等，拯救到院前心肺功能停止患者並成功出院、恢復正常生活者共25人，相較前一年度增加2.5倍，每百萬人康復出院人數為44人，與六都45人相比毫不遜色，展現救護成果。

新竹縣政府消防局統計，2020年到院前心肺功能停止（OHCA）患者共534件，經急救成功、康復出院並恢復正常生活者有25名，相較2019年的10人，增加2.5倍，去年度到院前死亡及救成功率達23.4％，也比2019年的20.8％高，創下竹縣歷來最高的數據。

新竹縣消防局2020年配置了10台到院前12導程心電圖機，去年因急性胸悶痛病患經車上施作心電圖機共334件，利用雲端系統，於現場傳送至醫院、指導醫師屬急性心肌梗塞共27件，守護27個家庭。

消防局長孫福佑表示，新竹縣幅員廣大，屬於跨鄉鎮型送醫的縣市類型，大幅提升各式數據十分不易，且去年還有多名民眾康復出院後，帶水果到分隊感謝消防員，也顯示同仁致力提升救護技術，獲得民眾的肯定。

東元綜合醫院急救醫學教育中心主任簡振宇，同時也是新竹縣消防局指導醫師，他表示，119值勤員接獲報案電話，判斷為到院前心肺功能停止患者，除了調派救護車前往外，也會於線上教導民眾進行CPR，有助於提升患者的急救成功率。新竹縣長楊文科表示，透過救護紀錄雲端e化，打造行動急診室，強化各項救護技術，也能保障民眾的生命財產安全。

(中時 )