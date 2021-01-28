就算明星射手米契爾因為聯盟腦震盪協議宣告休兵，爵士這波連勝氣勢還是太猛了！靠著戈貝爾、英格利斯與克拉克生3人得分都破20分的平均火力，爵士最後以116比104修理來犯的獨行俠，除摘10連勝，更以14勝4敗戰績超越湖人躍居西區龍頭。
光在上半場，克拉克生就轟下22分，戈貝爾也拿20分，更誇張的是，戈貝爾上半場抓下13個籃板，竟比獨行俠全隊還多1個，也讓爵士打完上半場，取得69比48大幅領先，來到下半場，爵士持續保持雙位數領先優勢到比賽結束槍響。
克拉克生替補攻下全隊最高31分，戈貝爾也拿29分、20籃板的恐怖雙廿數據，且有3抄截、3火鍋，表現越來越全面，不過真正頂上米契爾沒打得分空缺的人，還是英格利斯，他拿21分、8助攻與4籃板，康利17分、6助攻與3籃板。
獨行俠明星後衛東契奇貢獻30分、6助攻與4籃板，表現還算稱職，小哈德威也拿19分，「波神」波爾金吉斯18分、5籃板及2火鍋，獨行俠苦吞最近的3連敗，戰績來到8勝10敗，排名跌到西區第11，沒想到他們戰績會如此低迷！
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。