就算明星射手米契爾因為聯盟腦震盪協議宣告休兵，爵士這波連勝氣勢還是太猛了！靠著戈貝爾、英格利斯與克拉克生3人得分都破20分的平均火力，爵士最後以116比104修理來犯的獨行俠，除摘10連勝，更以14勝4敗戰績超越湖人躍居西區龍頭。

光在上半場，克拉克生就轟下22分，戈貝爾也拿20分，更誇張的是，戈貝爾上半場抓下13個籃板，竟比獨行俠全隊還多1個，也讓爵士打完上半場，取得69比48大幅領先，來到下半場，爵士持續保持雙位數領先優勢到比賽結束槍響。

克拉克生替補攻下全隊最高31分，戈貝爾也拿29分、20籃板的恐怖雙廿數據，且有3抄截、3火鍋，表現越來越全面，不過真正頂上米契爾沒打得分空缺的人，還是英格利斯，他拿21分、8助攻與4籃板，康利17分、6助攻與3籃板。

獨行俠明星後衛東契奇貢獻30分、6助攻與4籃板，表現還算稱職，小哈德威也拿19分，「波神」波爾金吉斯18分、5籃板及2火鍋，獨行俠苦吞最近的3連敗，戰績來到8勝10敗，排名跌到西區第11，沒想到他們戰績會如此低迷！

(中時 )