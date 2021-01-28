一位媽媽日前在臉書上分享，女兒日前在中正公園遇上的經歷，網友透露，26日中午時，一名陌生男子詢問女兒轉運站如何前往，甚至堅持要女兒帶他前往，直到女兒說要請警察協助帶路，該男才趕緊離去。聽完女兒的分享後，媽媽驕傲的說，「機靈的女兒，叫警察就對了！」

一位媽媽26日在臉書社團《爆怨公社》分享經歷，原PO表示，女兒和同學一同前往公園練舞，中午時同學各自去吃午餐，卻突然有一名陌生男子前來搭話，請求女兒帶他去台中轉運站，因為錢包與證件都不見了，希望能幫他忙。

原PO女兒聽完後，立刻表明，「轉運站在哪裡我也不知道」，陌生男子卻回應，「妳放心，不要怕，我不是壞人」，一邊追問女兒是不是大學生。女兒之後打開Google map向陌生人指引轉運站的方向，但對方卻跳針回應看不懂，拜託帶他去。

原PO女兒便說，「我也看不懂，那好，我請警察來幫你好不好」，結果陌生人神情緊張的說，他已經去過警察局了，要等警察通知，並中正再度重申他真的不是壞人，說完後就急忙地離開了。原PO得知女兒的處理方式後，感到相當欣慰，直呼「還好平常有教好，機靈的女兒，叫警察就對了！」

文發出後，不少網友留言回應，「女兒教得很好」、「沒錯，有問題就打110請警察幫忙」、「警局問路最好是要等通知拉，感覺真的很騙耶」；也有在地人分享，「最近都有一位先生跟經過的人要零錢說要吃飯，也是中正公園」，要大家注意人身安全。

(中時新聞網)