民進黨政府向來與川普政府友好，尤其川普在卸任前狂丟出友台措施，民進黨也配合川普的「反中牌」一搭一唱，卻讓兩岸關係益加緊張；但在川普連任失敗、拜登入主白宮後，美中、美台政策是否改變，備受矚目。

近日拜登政府已陸續「出手」，雖有我駐美代表蕭美琴應邀參加拜登就職典禮的「好消息」，但有更多消息讓人感到不尋常。《中時新聞網》綜合外界觀察與解讀，整理出至少有5大訊息顯示「風向變了」，且大陸方面也有相關反應。種種跡象顯示，蔡政府面臨極大壓力，不能掉以輕心。

拜登不同於川普，5大訊息警示蔡政府。（合成圖／資料照，達志影像；製圖／中時新聞網陳友齡）

●美不簽新的貿易協定

川普政府任內，多位官員曾透露有意與台灣簽署貿易協議，台灣開放萊豬更被視為「交換條件」，且自今年元旦起實施。但美國前貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）在川普下台前先「打臉」，向外媒坦承，美國尚未與台灣展開經貿談判。拜登政府新財長、聯準會（Fed）前主席葉倫日前也表示，拜登政府不急著對外簽署新的自由貿易協定，像是台灣洽簽貿易協定並不是當務之急。外界質疑，台美FTA恐會遙遙無期，懷疑萊豬白白開放了。

●「世界上只有一個中國」 拜登幕僚稱不會支台獨

相較於川普過去聲稱，「美國不需要受到『一中政策』的約束」，拜登核心幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham T. Allison）日前接受《TVBS》訪問時直言，拜登理解「世界上只有一個中國，而這個中國的首都在北京」，台灣這個獨立國家並不存在，美國也不會承認台灣獨立。對拜登政府而言，最大挑戰在於能否構思出新的兩岸方案，而非拘泥於一國兩制，因這種制度的情況已走到盡頭。

●美國務院稱蔡英文為「台灣民選代表」

美國國務院1月23日針對共機13架次擾台發表聲明，要求北京停止對台灣施壓，並呼籲中方與台灣民選代表開展有意義的對話。此言被細心民眾發現，美方此一聲明中稱蔡英文為「台灣民選代表們（Taiwan’s democratically elected representatives）」，相較於根據川普曾公布與通話內容等相關資訊，是以「台灣總統（The President of Taiwan）」稱呼，令人質疑台灣官方是否被降格、拜登政府對台政策是否已改變。

●拜登政府拒將華為列入貿易黑名單

過去川普政府對華為下封殺令，且態度堅決。但近日美國準商務部長吉娜雷蒙多（Gina Raimondo），在提名確認聽證會上表示，美國必須採取積極的貿易執法行動，拒絕承諾將華為列入貿易黑名單。

●拜登下令 禁稱中國或武漢病毒

新冠疫情全球肆虐，美國也非常嚴重，川普在位一直意圖將美國疫情失控甩鍋給大陸，甚至自己在染疫治癒後高呼「我打敗了這個瘋狂、可怕的中國病毒」。然而，拜登1月26日簽署一項備忘錄，除譴責疫情期間針對亞太裔美國人的種族歧視和排外行為外，也禁止聯邦政府使用「中國病毒」一詞；對照蔡政府此前仍堅稱武漢病毒，幾乎也可說是被拜登「打臉」，十分尷尬。

美國政策如何影響大陸與台灣？（合成圖／資料照、達志影像；製圖／中時新聞網陳友齡）

而蔡政府「押錯寶」、與大陸關係日益惡劣，在拜登政府上台、美中台關係可能出現變化後，大陸的反應也很直接，以下兩點即可證明。

●大陸禁台灣豬肉製品輸入

台灣今年起開放美國萊豬進口，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日在例行記者會中表示，嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。雖然台灣在2014年底後，已無加工肉品出口大陸紀錄，但香腸、火腿等製品仍持續轉運至大陸，若與港澳一併看待，去年的出口量占總量的9成，數量相當多。昨天宣示的禁令再次顯示，蔡政府「吞萊豬」的代價不小。

●共機仍持續擾台

拜登上台後，共機仍幾乎天天來。其中，1月23日大陸解放軍大陣仗出動13架次滋擾我西南空域，拜登就任後的美國國務院首度對此回應，敦促北京停止對台灣在軍事、外交及經濟上的壓迫，呼籲和台灣進行有意義的對話。沒想到24日解放軍又派出15架軍機擾台。大陸連續2日出動高達28架次戰機擾台，是繼20日宣布制裁美官員後，第2輪對拜登政府測試行動，專家分析，這是為即將來臨的美國新政府與北京首輪高層會談營造適當的氣氛。

(中時新聞網)