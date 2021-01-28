有感於國內新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情遽然升溫，聯電主動伸出援手，28日宣布捐贈三台新型紫外線消毒機器人予衛生福利部桃園醫院，與醫護團隊同心抗疫。

今天在捐贈儀式上，聯電董事長洪嘉聰親臨擔任致贈人，由桃園市長鄭文燦現場代表受贈，部立桃園醫院院長徐永年採視訊受贈，並代表全院同仁、病患與家屬表達誠摯感謝。

這是聯電繼2020年疫情初起分別捐贈紫外線消毒機器人予台北慈濟醫院、台安醫院之後，再次發揮企業公民責任積極參與防疫。這次看到部桃面臨防疫危機，在第一時間立即決定捐贈三台新型紫外線消毒機器人予部桃，以實際行動來支持第一線辛苦的醫護人員。

聯電董事長洪嘉聰表示，疫情爆發以來，聯電即思考如何發揮高科技產業的力量，快速支援前線醫護，協助控管疫情。此次捐贈的紫外線消毒機器人，是運用高科技的紫外線光束大範圍、快速地消除醫院、開刀房內、器皿內的病毒，可達到Double E的有效（Effective）及有效率（Efficiency）地完成消毒工作，減輕與節省前線醫護人員許多作業負擔與時間，讓他們能無後顧之憂擁有更乾淨安心的工作環境。我們希望藉由此次的捐贈行動引領台灣企業共襄盛舉，攜手為民眾的健康共同努力。

(工商 )