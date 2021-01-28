交通部民航局28日宣布，清明4天連假，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,514架次，計143,426個座位數，並自2月1日上午9時起開放訂位。

民航局提到，清明假期自4月2日（週五）至4月5日（週一）有4天連假，民航局規劃，4月1日（週四）至4月6日（週二）為航空疏運期，共計6天。民航局指出，清明連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

民航局指出，在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）802架次、74,542個座位數；金門航線524架次、56,084個座位數；馬祖航線188架次、12,800個座位數；上述3離島航線共計提供1,514架次、143,426個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次清明連假，於尖峰時段110年4月1日至4月3日臺灣出發往離島方向，以及110年4月4日至4月6日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局再次提醒，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

此外，民航局也建議，民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；另配合中央流行疫情指揮中心實施防疫工作，在指揮中心未解除進入航空站及搭乘航空器時應佩戴口罩之措施前，仍請民眾配合。

(工商 )