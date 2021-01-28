三大股指震盪向下 創業板指跌逾2.7％ 12:432021/01/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指28日震盪向下，創業板指跌逾2.7％。截至午間收盤，上證指數報3,520.28點，下跌1.48％，成交額人民幣（下同）2,391.47億元；深證成指報15,014.17點，下跌2.59％，成交額3,250.4億元，兩市合計成交額5,641.87億元；創業板指報3,191.88點，下跌2.72％，成交額1,162.33億元。 盤面上看，行業類股普遍飄綠，其中公用事業等類股漲幅居前，電氣設備類股表現頹靡。 A股開低走低 深成指、創指早盤跌逾2％ 《國際金融》新冠封鎖＋德國下調經濟預測 歐股大跌1.16％ (工商 ) #成交額 #創業板指 #三大股指 #跌逾 #類股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指開低走低 跌近2％ 11:172021/01/28 財經 美股大暴跌 台積殺破600元 台股重挫逾300點 09:032021/01/28 財經 A股輪動緩漲 鎖定4主題布局 04:102021/01/28 投資理財 《港股》美股重挫 恆指跌破3萬點 10:512021/01/28 財經 科技巨頭領跌 道瓊暴跌633點 美股創去年10月來最大跌幅 05:562021/01/28 國際 《期貨》美股大跌 期貨盤全倒、台指期開低250點 09:092021/01/28 財經 恒指午盤重跌576點 12:522021/01/28 財經 《日股》美股挫科技跌 日經晨收黑300餘點 11:592021/01/28 財經 《盤中解析》美股放火 權值股倒、月線不保 11:082021/01/28 財經 美股早盤重挫 04:102021/01/28 財經要聞 美股慘跌 法人：台股先看月線支撐 09:572021/01/28 財經 財經熱門新聞 挺防疫人員 家樂福送每人720元購物金 - 財經 - 工商 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 台彩刮刮樂再傳3個百萬幸運兒 桃園八德中一人 - 財經 - 工商 華為有戲？我友邦史瓦帝尼加入美國淨網計畫不到2周又退出 - 財經 《類股》蘋果重挫 大立光、玉晶光打不倒 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。