A股三大股指28日震盪向下，創業板指跌逾2.7％。截至午間收盤，上證指數報3,520.28點，下跌1.48％，成交額人民幣（下同）2,391.47億元；深證成指報15,014.17點，下跌2.59％，成交額3,250.4億元，兩市合計成交額5,641.87億元；創業板指報3,191.88點，下跌2.72％，成交額1,162.33億元。

盤面上看，行業類股普遍飄綠，其中公用事業等類股漲幅居前，電氣設備類股表現頹靡。

A股開低走低 深成指、創指早盤跌逾2％
《國際金融》新冠封鎖＋德國下調經濟預測 歐股大跌1.16％

(工商 )

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