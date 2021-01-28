彰化縣長王惠美28日和彰化市長林世賢、代表會主席陳文賓等多位市民代表、經濟部水利署第三河川局規劃課長張國明及當地里長等現地勘查大肚溪壘球場旁河濱公園的規劃。占地4.5公頃，預計投入6000萬元。（吳敏菁攝）

彰化倚著八卦山、傍著大肚溪，缺少一座河濱公園是個遺憾，彰化縣爭取前瞻補助，規劃在大肚溪棒壘球場旁的河川公地建置4.5公頃之休憩廊道和河濱公園建置，預估要6000萬元，王惠美呼籲立委、市長一起來爭取中央補助，地方已經期待15年，如果中央不支持，縣府也會自己籌措經費。

彰化縣政府打造藍帶，彰化市國道1號往西延伸到伸港鄉濱海休憩廊道預計於2021年5月完竣；國道1號往東銜接南投之休憩廊道包括河濱公園建置，初步規劃設計完成，第三期初步規劃於廊道中段選定大肚溪棒壘球場旁之河川公地建置約4.5公頃之河濱公園，旁有大肚溪棒壘球場，將運動與休閒遊憩結合。

彰化縣長王惠美28日和彰化市長林世賢、代表會主席陳文賓等多位市民代表、經濟部水利署第三河川局規劃課長張國明及當地里長等現地勘查大肚溪壘球場旁河濱公園的規劃。占地4.5公頃，預計投入6000萬元。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美與彰化市長林世賢、代表會主席陳文賓等多位市民代表、經濟部水利署第三河川局規劃課長張國明及當地里長等，28日前往會勘，王惠美表是，這個河濱公園地方期待15年了，縣府一定會做，有了大型河濱，可以提供彰化市民有個親水的遊憩空間，希望中央補助經費，謝謝第三河川局的促成，希望能儘快完成規劃並開始發包施工。

城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，河濱公園基地廣大呈長形空間，依空間規劃設置休憩型、趣味型、挑戰型的主題空間，包括堤前坡培厚綠化，營造綠色廊道、烏溪流域解說休憩廣場，提供教育及活動舉辦使用、躍動體驗場提供越野騎乘體驗、大地草坪，可野餐、踢球、滑草等活動、兒童遊戲場，提供親子遊戲互動空間、水域生態步道，提供休憩散步，並結合在地獨特生態教育等。

市長林世賢則建議要河濱公園一定要做好聯外道路的規劃，並將停車空間納入設計。

(中時 )