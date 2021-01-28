武陵農場櫻花季自2月12日大年初一展開，依循往例實施交通管制，限定持有通行證住宿遊客與團客才能進場。國光客運今日表示，1月6日啟售的賞櫻專車反應熱烈，比去年同期成長超過2成，最熱門的第二週假日2月20、21日兩天各售出近60輛車次，初四、初五也都累計近50輛次預售票。

受疫情影響，想出遊仍只限於國內走走，幅員廣闊的武陵農場尤其適合防疫期間走出戶外的最佳選擇。栽種2萬多棵櫻花樹的武陵農場，紅粉佳人約占7成，是國內最知名賞櫻聖地之一，預計2月中旬進入盛開期，接著還有昭和櫻、吉野櫻以及八重櫻等不同品種陸續綻放。

武陵農場預測，去年整年風調雨順，沒有颱風或豪雨等天候異象干擾，花苞生長狀況良好，數量龐大且個個肥碩，預期將迎來近年來最美櫻花季，再加上連結隘口與兆豐橋兩大熱門景點的京華橋完工啟用，遊客可以更輕鬆方便漫步櫻花海。國光客運預期，接近農曆春節將會有另一波預約高潮，提醒有意購票賞櫻的民眾手腳要快。

國光客運賞櫻專車從2月12日至3月1日共18天，發車地點包括：台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站以及三星鄉綜合運動場等地點，民眾可以於國光客運售票窗口、官網或各大連鎖超商購買車票。

(中時 )