儘管因第1季逢農曆年，嘉澤(3533)預估，第1季將較去年第4季下滑，但將遠優於去年同期，AMD財報亮眼，美系外資看好嘉澤可望受惠，重申「買進」評等，嘉澤今天盤中股價逆勢走高。

IT產業供應鏈半導體元件短缺問題未完全解決，不過部分客戶拉貨轉趨積極，嘉澤去年12月合併營收17.91億元，月增8.94%，年成長25.19%，創下單月歷史新高，累計去年第4季合併營收為48.24億元，季增4.21%，創下單季歷史新高，累計2020年合併營收為172.8億元，年成長14.48%，亦是歷年新高。

嘉澤表示，Whitley平台已開始小量出貨，預期今年將有一定比例轉換，第2季後有機會逐步放量，今年第1季雖然因有農曆年假期較去年第4季減少10%到20%，但因PC及NB需求穩定，可望遠優於去年同期。

美系外資報告指出，我們美國半導體分析師認為，AMD在增加PC及伺服器市佔率上處於正確的位置，且AMD提出2021年全年營收年成長37%目標，我們對嘉澤在AMD CPU插槽供應鏈中的地位，以及未來幾年CPU插槽市場成長持樂觀態度，我們認為嘉澤是AMD的主要受益者，重申「買進」評等及目標價620元。

(時報資訊)