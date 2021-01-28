韓國如何能為2021年景氣復甦加添動能？國際貨幣基金組織（IMF）28日開了一劑猛帖，認為韓國未來，還可再進一步實施更為寬鬆的財政和貨幣政策。
IMF指稱，儘管韓國預算赤字持續增加，但認為還有舉債空間，以支持那些因疫情衝擊，財務狀況不佳的民眾與商家。
IMF補充，因為經濟成長無力，景氣復甦受阻，政府可藉由一些財政與貨幣政策，使得市場更快地正常化，並讓失業勞工重回職場。
前兩天，IMF才將韓國2021年經濟成長率，從2020年10月份做的2.9％預估值，上調至3.1％。
IMF表示，韓國在強勁出口背書下，景氣可望在2021年反彈，但疫情未來不確定性，有可能會衝擊整個市場。
因此，IMF補充，韓國還可以再舉債，並針對真正需要的對象挹注資金，以及加速公共投資計畫。但後遺症會是預算赤字增加，但可在未來幾年內進行財政強化重整。
韓國政府2021年預計將負債956兆韓元約8,652億美元，比2020年多增150.8兆韓元。一國債務與國內生產毛額（GDP）比例，是衡量該國財務是否健康狀況指標，比例數字愈高愈不好。而2021年的韓國，預計債務佔GDP比將達到47.3％，明顯大於疫情前的40％。
(時報資訊)
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