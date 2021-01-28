房市強強滾!根據內政部不動產資訊平台統計，2020年第3季全國不動產買賣契稅總額達42.8億元，創下55季以來新高記錄，在交易熱絡的房市中，全國購置住宅貸款違約率(逾放比)卻來到0.14%，55季以來史上新低記錄。

購置住宅貸款違約率，是以每季底購置住宅貸款逾放金額除以每季底購置住宅貸款總額所計算出來的比例，當總體房市看壞或總體經濟轉差時，房市違約風險便增加，因此貸款違約率可為觀察房市景氣的指標。進一步檢視2020年第3季全台各市縣，若以全國0.14%為基準，本島境內有7市縣低於全國的基準，而購置住宅貸款違約率最低的是新竹市與彰化縣並列冠軍，只有0.08%；其次是台中市(0.09%)，後面依序為新竹縣(0.1%)、台南市(0.12%)、新北市與桃園市(皆為0.13%)；違約率最高的是雲林縣(0.28%)。

台灣房屋新竹竹科店店長王瑞松表示，根據最新108年家庭收支統計，新竹市平均收入居全台第二名，新竹市民眾收入高、教育水平學歷高、消費力也高，當然在負擔購屋能力上相對高，加上2020年股市開紅盤，也有少不科技人因此身價高漲，也是新竹市拿下全台違約率最低冠軍的原因之一，近年建商推案仍是以2+1或3房為主力產品，至於購屋客預算總價1500萬左右，2~3房車的產品為主。

台灣房屋彰化和美特許加盟店店東凌蔚菁表示，彰化縣有許多傳產大廠及國際企業設廠，因此就業機會豐富，民眾的薪資收入也十分穩定；加上縣內有許多身價不凡的「隱形富豪」，且房價也較六都親民許多，因此民眾在房貸負擔上相對輕鬆，使房貸違約率與新竹並列全台最低。

台灣房屋趨勢中心經理江怡慧表示，動產買賣契稅總額達到史上新高更顯房市熱絡，但2020年第3季購置住宅貸款違約率卻寫下55季以來新低，顯見住宅購買能力相當穩定。主因有三：首先，現今處低利率環境，貸款負擔輕；其次，企業擴大投資帶動區域的就業機會，失業率低，購屋者償還貸款能力穩定。再者，近期房市主力以穩定性高的自住買盤為主，藉由房貸融資大玩財務槓桿的高風險炒作行為減少，也是房貸違約戶減少的原因，同時也反映出行庫在融資方面謹慎以對。

(時報資訊)