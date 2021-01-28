「國師」唐綺陽是著名的星座專家，儘管她工作忙碌，唐綺陽仍樂於在社群網站上，和網友分享星座運勢和生活點滴，而唐綺陽日前則和「美髮達人」林葉亭一起開直播，林葉亭還當場改造唐綺陽的髮型，把唐綺陽萬年厚瀏海撥開，而唐綺陽的新髮型也引發網友一片熱議。

唐綺陽出道以來總是頂著齊瀏海搭配微卷的中長髮，這樣的髮型已成為唐綺陽的招牌，不過唐綺陽日前和林葉亭合體開直播時，林葉亭則大展伸手、直接改造唐綺陽的髮型，林葉亭先把唐綺陽的捲髮夾直，讓唐綺陽原本看起來蓬鬆的髮型瞬間縮小許多。

林葉亭替唐綺陽改造新髮型（圖／取材自唐綺陽占星幫臉書）

接著，林葉亭則把唐綺陽髮尾夾出了微微的捲度，唐綺陽看了驚呼：「我覺得我清純很多」，林葉亭夾完捲髮後，她接著把唐綺陽的瀏海微微撥開、順梳到右邊，改頂空氣劉海的唐綺陽，多了幾分女人味。

唐綺陽瀏海罕見「見客」，新髮型獲得網友狂讚：「老師這個髮型超美~好適合老師」、「這樣比較年輕」、「真心覺得好看！！」、「感覺不太一樣了」、「不一樣的感覺 很美耶 更溫柔了」、「老師好美」、「新瀏海很有精神」。

其實不只唐綺陽改變髮型、把瀏海撥開，林葉亭也直接洗頭，頂著毛巾、大方頂著一頭濕髮入鏡，林葉亭也不藏私，分享保養頭皮方法，以及向網友示範如何正確使用吹風機整理頭髮。

(中時新聞網)