台中市全面啟用新版ibike2.0新站建置，預計本周可增加到91處站點。市議員鄭功進28日痛批說，中捷軸心斷裂停駛，市府還把站點設置在捷運站旁，但真正需求的精武、五權火車站站附近仍等無車；交通局表示，初步擇定將於火車站橋下台鐵既有自行車架區設置iBike站點，目前正辦理契約簽定。

鄭功進指出，他多次在市議會公開提案並質詢，台中鐵路全線高架化沿線車站，光是東南區就有精武跟五權兩處火車站，議會通過預算做了快100站，卻始終還是零進度；整個大東區只有一處2.0的新站設置在秀泰影城旁，完全不懂市府的標準何在？

朱姓民眾說，到秀泰影城租借ibike騎乘最近下一個站點，居然要騎超過2公里到孔廟，才能歸還車輛完全背離交通部所宣導，今年是自行車旅遊的元年的推廣目標；市府積極推動ibike2.0原是美事一樁，鐵路高架化火車站周邊有許多橋下空間，可做為增設新站點的位子，市府卻視而未見。

鄭功進表示，錢應花在刀口上，交通局推動新的ibke2.0增設計畫，到本周止所設置的76處新站點，完全無視同期重大市政亮點工程的橫向聯繫，不論是綠空鐵道周邊串聯，還是台糖湖濱生態園區及精武火車站，全東區竟只有一個2.0站點設置，如何連結成具有線、面完善自行車路網？

交通局指出，為便利民眾轉乘大眾運輸，初期以軌道運輸周邊區域優先設站，該局日前已與台灣鐵路管理局共同會勘五權、精武等火車站，初步擇定將於火車站橋下台鐵既有自行車架區設置iBike站點，目前正辦理契約簽定。

交通局強調，台中iBike倍增計畫自去年底開始推動，除原有329站，目標再增設1000站。首月已增設91站，包含28日啟用的綠川東路中山路口、國立台灣美術館（五權西路）、中興街公有停車場等15站；另台糖湖濱生態園區、雙十路南京路、中興大學、光明國中等站，正加速建置中。

(中時 )